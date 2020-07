Le Nord placé en vigilence face à l'augmentation des contaminations au coronavirus

La menace d'une reprise de l'épidémie de la Covid-19 plane sur le Nord. Le département est placé depuis lundi en "vigilence" par l'agence Santé publique France. Il a dépassé un "taux d'incidence" de 10,7 ce qui veut dire qu'on compte plus de 10 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le département du Pas-de-Calais est lui à un taux d'incidence de 4,4 et n'est pas placé en vigilence.

Le taux d'incidence représente le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués par une PCR SARS-CoV-2 survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées (J-9 à J-3), rapportés au nombre d’habitants de chaque département.

Il est en hausse depuis le début du mois de juillet dans le Nord et dépasse donc désormais le seuil symbolique de 10. Le Pas-de-Calais reste lui plus épargné même si on constate également un léger retour de l'épidémie.

Le "seuil d'alerte" est lui atteint si le nombre de contaminations dépasse les 50 pour 100 000 habitants comme c'est le cas en Mayenne.