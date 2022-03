Le nouveau bâtiment des urgences pédiatriques de Bordeaux mis en service

Deux ans après le début des travaux, le nouveau bâtiment des urgences pédiatriques de Bordeaux est mis en service ce lundi. L'accueil sera plus pratique car les locaux sont beaucoup plus grands : les urgences grandissent de 10 000m² avec cet agrandissement.

Le nouveau bâtiment des urgences pédiatriques à Bordeaux vient d'être mis en service ce lundi. Après deux ans de travaux et 10 000m² construits, le CHU se dote d'un service flambant neuf (informations pratiques ici). Il permettra un meilleur accueil des patients avec un système plus clair dans la prise en charge des enfants. Un auxiliaire de puériculture vient les accueillir et évalue le niveau de gravité du patient. C'est en fonction de cela que lui et son parent (ou représentant légal) sont amené dans une salle d'attente qui correspond au temps nécessaire pour la prise en charge. Actuellement, 45 000 patients sont admis chaque année aux urgences pédiatriques de Bordeaux. Le CHU estime qu'en 2030, ils seront 60 000, d'où l'importance de bénéficier de telles infrastructures.

La salle de déchoquage des urgences pédiatriques de Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey