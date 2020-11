Le nouveau bâtiment Madeleine-Brès de l'hôpital du Mans accueille ses premiers patients

Les premiers patients ont été transférés dans le tout nouveau bâtiment Madeleine-Brès du centre hospitalier du Mans, mardi 17 novembre 2020. C'est la première étape de la fin d'un chantier à 90 millions d'euros. La seconde devrait avoir lieu le 7 janvier 2021 avec l'inauguration d'un deuxième pavillon nommé Plantagenêt. Leur inauguration était initialement prévue fin 2019.

Rassembler les spécialités

Le premier regroupe différentes médecines de spécialité : oncologie, rhumatologie, dermatologie, pneumologie, hématologie clinique... "Les spécialités qui étaient dispersées sur le site du centre hospitalier sont maintenant regroupées en un unique bâtiment moderne qui va apporté plus de confort à la fois aux patients et aux professionnels", explique Antoine Loubrieu, le directeur des opérations et des parcours. Le séjour d'un patient à l'hôpital du Mans devrait donc être facilité puisque la plupart des spécialités seront réunies au même endroit. Ce bâtiment est relié aux autres par plusieurs passerelles.

Les bâtiments communiquent par des passerelles pour faciliter le transfert des patients. © Radio France - Clémentine Sabrié

En deux jours, 60 patients ont été transférés des anciens locaux vers le bâtiment Madeleine-Brès. Les 30 premiers sont des malades des services d'oncologie et d'hématologie clinique. Les autres sont hospitalisés en service d'hépato-gastroentérologie.

Près de 145 chambres individuelles

En plus d'une prise en charge plus efficace, ces nouveaux locaux offrent "plus d'intimité, plus de confort" aux patients, selon la Dr. Emmanuelle Dernis, rhumatologue, cheffe de pôle des spécialités médicales et responsable médicale du projet ARC (Ambulatoire, regroupement et cheminement) qui a donné naissance à ce bâtiment. En effet, sur les 195 lits qu'il compte, les trois quarts sont en chambre individuelle.

Une problématique très importante en 2020, d'après Emmanuelle Dernis. "La crise sanitaire de la Covid-19 met en évidence les problèmes de promiscuité et de barrière physique", souligne la responsable.

Un autre bâtiment pour l'ambulatoire

Si ce bâtiment est dédié aux hospitalisations complètes, le second, Plantagenêt, sera lui consacré à l'accueil de patients en médecine et chirurgie ambulatoires, c'est-à-dire qui ne séjournent pas à l'hôpital.

Le bâtiment Plantagenêt accueillera des patients pris en charge en ambulatoire, à partir de janvier 2021. © Radio France - Clémentine Sabrié

Ce type de prise en charge "répond aux besoins des patients", selon Antoine Loubrieu. "Qui préfèrerait rester trois jours dans un lit d'hôpital alors que sa prise en charge peut être organisée sur une journée ou une demi-journée ?" interroge le directeur des opérations et des parcours.

Les capacités d'accueil de l'hôpital restent les mêmes avec l'ouverture de ces nouveaux bâtiments. Il s'agit simplement de transferts de services.