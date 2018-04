France

Le carnet de santé a pris du volume... Il est désormais plus épais puisqu'il intègre de nouvelles pages de conseils.

En plus des recommandations en matière de diversification alimentaire, les médecins ont fait ajouter des conseils quant à l'utilisation de produits ménagers, quant au temps passé sur les écrans ou encore sur les récipients à utiliser de préférence pour éviter la présence de perturbateurs endocriniens.

Le carnet de santé délivre des conseils pour le bien être de l'enfant - capture d'écran

De nouvelles courbes de poids et de taille

Autre nouveauté, les courbes de poids et de taille des enfants ont été recalculées. Les anciennes dataient de 1979 et étaient largement dépassées. "Depuis plusieurs années, nous constations que les enfants étaient plus grands, précise le docteur Cambray, installé à La Châtre (Indre) depuis 20 ans. Or, ces courbes sont très importantes. C'est ce qui nous permet de vérifier que le développement de l'enfant est harmonieux. C'est ensuite à nous de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de dos ou d'articulation. Mais ce n'est vraiment pas un accessoire !"

Pour établir les nouvelles courbes, près de 5 millions de mesures ont été collectées auprès d'enfants de 0 à 18 ans.

"A 10 ans, la médiane de la taille des filles des nouvelles références est de 139,5 cm contre 134,7 cm" sur les courbes tracées en 1979, a relevé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans un communiqué.

Davantage de vaccins obligatoires

Le nouveau carnet de santé a intégré la nouvelle législation qui rend obligatoires 11 vaccins, contre 3 jusqu'à présent.

Il sera distribué gratuitement dans les maternités pour les parents des nouveaux-nés.