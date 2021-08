Le nouveau centre de vaccination ouvert à Orléans est quasiment désert

Un nouveau centre de vaccination a ouvert à Orléans, mercredi 17 août. Il est situé dans les locaux de l'ancienne auberge de jeunesse dans le quartier La Source, 2 rue Winston Churchill. Ce centre de vaccination contre le Covid-19 a ouvert alors que l'agglomération orléanaise en compte déjà deux autres. Pour le moment, l'affluence y est assez faible.

Principalement des rendez-vous de dernière minutes

La salle d'attente est quasiment déserte. Nadifa fait partie des rares personnes venues se faire vacciner. "Vous préférez le bras droit ou le bras gauche ?", lui demande l'infirmière. La jeune femme en est à sa première dose, elle s'est décidée le matin même pour prendre rendez-vous. "J'ai hésité : je me lance, je ne me lance pas ? Finalement, je me suis dit qu'il fallait y aller, on en est à un point où le vaccin est quasiment devenu obligatoire", raconte Nadifa. Le premier rendez-vous le plus proche de chez elle se trouvait dans ce nouveau centre.

Les soignants attendent tant bien que mal l'arrivée des patients © Radio France - Justine Claux

Le centre de vaccination mise justement sur les rendez-vous de dernière minutes. Il va même ouvrir sans rendez-vous dès ce vendredi 20 août pour inciter à la vaccination. "On s'est aperçu que les gens s'inscrivaient au dernier moment, la nuit pour le lendemain matin, voire même dans la journée, explique Stéphane Voisin, le directeur de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, qui gère le centre avec l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture du Loiret. Favoriser le sans rendez-vous va booster la vaccination. Il faut retirer tous les freins à la prise de rendez-vous pour rendre la vaccination le plus accessible possible"

De nombreux créneaux vacants

Malgré les incitations, la plupart des créneaux de vaccination restent vacants. Sur les 600 disponibles chaque jour, 400 restent libres. La faute à la proximité des autres centres, selon Axelle, une infirmière. "C'est parce que le centre de vaccination d'Olivet est encore ouvert, la plupart des patients vont là bas. Mais il y a également un autre centre à la Source, la salle Pellicer, qui est encore ouvert, comme il est plus facile d'accès en transport en commun, les gens vont là-bas", estime Axelle.

Autre explication à la faible affluence : l'ouverture récente de nouveau centre de vaccination. "Les gens ne nous connaissent pas encore, c'est pour ça qu'on a peu de patients mais je pense que ça va venir dans les jours qui suivent", assure l'infirmière.

La Fédération française de sauvetage et de secourisme compte également sur le retour des vacanciers et la rentrée scolaire pour faire le plein de patients. Le centre de vaccination d'Olivet fermera ses portes le 11 septembre.