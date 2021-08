Le nouveau centre de vaccination d'Epinal est opérationnel

12 lignes de vaccinations qui permettent 1200 injections par jour, la nouvelle structure est ouverte du lundi au samedi de 8H30 à 18H30. L'accès à la vaccination pour les professionnels soumis à l'obligation vaccinale se fait avec ou sans rendez-vous sur une ligne dédiée, de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Pour tous les autres, prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 03 29 66 62 20 ou via la plateforme Doctolib.

"Nous sommes en ordre de bataille pour la rentrée" souligne la directrice du centre Christelle Millot. Préparation des interventions en milieux scolaires et injection d'une troisième dose pour les personnes âgées, fragiles ou souffrant de comorbidité.

Les Vosges connaissent une situation sanitaire plutôt rassurante, avec un taux d'incidence inférieur à 100 alors que plus de 66% de la population est totalement vaccinée. 35 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 dont deux en soins intensifs et réanimation. "De bons chiffres qui placent le département en tête du Grand-Est" se félicite Cécile Aubrege-Guyot, déléguée territoriale de l'ARS, qui appelle cependant à la prudence et à la vigilance.

