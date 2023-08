Le nouveau centre départemental de santé à Vernon fait le plein de patients

C'est au 10 rue de la chaussée, dans le quartier de Vernonnet, que le centre départemental de santé s'est installé, à une centaine de mètres d'une pharmacie. Depuis son ouverture, le 3 août 2023, le personnel ne chôme pas et enchaîne les rendez-vous. Un réel soulagement pour Colette, qui, depuis des mois, cherchait un médecin traitant : "Depuis que je suis arrivée à Vernon, c'est impossible. Partout au téléphone, ils sont tous surbookés" raconte la vieille dame, "là, j'ai téléphoné et j'ai tout de suite eu un rendez-vous, sans attendre trop longtemps. J'ai eu mon rendez-vous un mois après", saluant aussi l'accueil téléphonique et physique de Laurence, la secrétaire médicale, "ce n'est pas le cas de tout le monde" ajoute l'octogénaire. Laurence est assaillie de coups de fils pour prendre des rendez-vous. Au mieux, "en octobre, voire novembre", mais des créneaux sont toutefois réservés chaque jour pour les urgences.

Des médecins salariés

Ce premier centre départemental de santé - un second devrait suivre à Bernay - est une inititaive du conseil départemental de l'Eure dans le cadre de son plan santé 2023-2028 en partenariat avec l'hôpital La Musse, la Ville de Vernon et l'Assurance maladie.

En ce mois d'août, trois médecins consultent avec une vacation hebdomadaire chacun. Un quatrième praticien doit arriver en septembre et un cinquième au mois d'octobre. "Ce sont des praticiens qui sont soit à la retraite ou très proches de la retraite" détaille Roselyne Dersy, responsable des centres de santé au sein de l'hôpital La Musse. C'est le choix qu'a fait le docteur Bruno Masson, installé à Buchelay (Yvelines), qui doit prendre sa retraite en décembre 2023, il y voit une façon de finir en douceur et de ne pas couper complètement la pratique médicale et la relation avec les patients. Comme ses confrères, il est salarié par l'hôpital La Musse.

Avec le salariat, plus de comptabilité ou de taches administratives, pris en charge par l'hôpital La Musse. Des corvées en moins pour le docteur Bruno Masson, qui apprécie aussi ses nouveaux horaires : "En libéral, c'est de 7h30 à 20h30, 21h00. Là , j'arrive, il est 8h45 et je repars, il est 17h00, 17h15".

Une réponse aux déserts médicaux ?

Dans une département souvent classé dernier de France métropolitaine pour le nombre de médecins généralistes par habitant, "nous sommes attendus" avance le docteur Masson, "c'est le Messie" sourit la secrétaire médicale. Le médecin y met toutefois un bémol, "le problème, c'est que nous ne soyons que retraités et que derrière, les jeunes n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils existent pas. Il n'y a pas suffisamment de jeunes pour combler le déficit démographique actuel" taclant au passage la politique de santé publique en France depuis des années.

Ce centre n'est pas forcément "la solution mais une solution" estime Roselyne Dersy car "on répond aux besoins de la population". "À tous les niveaux, toutes les strates de collectivités se bougent sur le sujet" appuie François Ouzilleau, le maire de Vernon, "c'est tapis rouge pour les médecins qui veulent s'installer, qu'ils sortent de leurs études de médecine ou qu'ils soient retraités. Sous forme de salariat, sous forme de cabinets privés, sous forme de maisons de santé publiques, on déploie l'arsenal entier pour retrouver des médecins dans nos villes et nos campagnes" explique l'élu. La Ville de Vernon a d'ailleurs aménagé le local dans ce quartier de Vernonnet qui souffre "peut-être un peu plus que les autres" de désert médical.

L'entrée du centre départemental de santé, 10 rue de la chaussée, dans le quartier de Vernonnet, à Vernon © Radio France - Laurent Philippot

Le centre départemental de santé s'adresse en priorité aux patients en affection longue durée (ALD) qui n'ont pas de médecin traitant. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 07.57.43.46.30 et sur la plateforme Doctolib.