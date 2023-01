Le nouveau président de l'ordre des médecins en Dordogne critique les fermetures de l'accueil des urgences

Les hôpitaux de Bergerac et de Sarlat annoncent de nouvelles fermetures de l'accueil de leurs urgences pour ce week-end du 7 janvier. Une exception au départ qui se reproduit de plus en plus régulièrement. Pour le président de l'ordre des médecins de Dordogne, qui vient d'être élu ce jeudi 5 janvier, "c'est une solution catastrophique."

"A l'entrée des urgences porte fermée, quelqu'un peut mourir" - Bruno Hammel, président de l'ordre des médecins de Dordogne

Le docteur Bruno Hammel reconnait que les médecins sont débordés, pas assez nombreux. Mais pour lui, cette "régulation", le mot de l'Agence Régionale de Santé, n'est pas une solution sans risque. "A l'entrée des urgences porte fermée, quelqu'un peut mourir. Ne nous leurrons pas, ce qui n'est pas fait à Bergerac et Sarlat sera fait à Périgueux. Quelque part c'est quand même refiler la tache aux copains. Donc non ce n'est pas une bonne solution. C'est encore moins une bonne solution quand, dans le même temps on a une réquisition des médecins généralistes pour pallier la carence des urgences."

"Par contre il faut se poser la question, poursuit-il : Pourquoi ces urgences ferment ? Elles ferment par carence de soignants. Comment dans un pays comme la France on peut manquer de soignants et pourquoi on manque de soignants ? Je crois que tant qu'on aura pas compris qu'il faut refondre complètement le système de santé français, on n'avancera pas. Les rustines, ça ne marchera pas longtemps."

Bruno Hammel estime qu'il faut changer en profondeur la santé en France. Il faut partager les tâches de santé, selon lui. "Aujourd'hui, le médecin doit prendre un rôle de leader d'équipe. Mais il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance financière des soignants. Et je dis bien des soignants, pas que des médecins."