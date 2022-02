Le nouveau service de médecine gériatrique du CHRU Bretonneau de Tours enfin inauguré

Brigitte Bourguignon a fait étape à Tours, ce jeudi. Après avoir visité un Ehpad à Bourges, dans le Cher, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie a inauguré le nouveau service de médecine aigüe gériatrique (MAG), au CHRU Bretonneau. Ce service, ouvert depuis novembre, peut accueillir jusqu'à 42 patients de plus de 75 ans, souffrant de multiples pathologies, pour de courtes hospitalisations.

Plus de places pour une population vieillissante

Jusqu'à ici, le service interne gériatrique ne pouvait recevoir que 25 patients. Augmenter la capacité d'accueil devenait un enjeu essentiel. "La population vieillit de plus en plus, cela répond donc à un vrai besoin", explique le Pr Bertrand Fougère, chef du pôle vieillissement au CHRU de Tours. Les plus de 75 ans représentent 10,4% de la population d'Indre-et-Loire (en 2018, selon l'Insee), une proportion qui est amenée à progresser.

"On essaie d'anticiper. Autre aspect, avant, la capacité nous permettait de prendre des patients qu'à partir de 80 ans. Là, on peut prendre des patients plus jeunes, mais aussi dans les 48 heures de l'appel, pour éviter un passage aux urgences", ajoute le Dr Marc Mennecart, gériatre et chef du service de médecine aigüe gériatrique.

Une prise en charge médicale, mais aussi psychologique et sociale

La prise en charge est également adaptée. "On a pu renforcer les fonctions supports, comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues ou des diététiciennes, ce qui nous permet une prise en charge beaucoup plus globale des patients", décrit le Pr Bertrand Fougère. 28,7 postes équivalent temps plein ont ainsi été créés pour le paramédical.

"C'est une prise en charge médico-psycho-sociale. Le patient est assis sur un tabouret à trois pieds, et quand on néglige une de ces dimensions, le patient devient instable, fragile et tombe", image le Dr Marc Mennecart.

Un personnel paramédical difficile à recruter

Les locaux, qui ont triplé de surface, ont également été repensés pour le bien-être des patients et du personnel. Des rails sont installés dans les chambres pour soulever les personnes hospitalisées, certains lits ont été inclinés vers les fenêtres, un capteur de "pose des pieds au sol" installé et le design est plus chaleureux. Coût total des travaux : 4,5 millions d'euros.

Un service tout neuf qui manque pourtant de personnel, difficile à recruter. Conséquence, seulement 32 des 42 lits sont pour l'instant ouverts.