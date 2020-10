Le nouvel hôpital d'Epinal recrute avant son ouverture en janvier 2021

Avant son ouverture en janvier 2021, le nouvel hôpital d'Epinal dans les Vosges recrute une cinquantaine de professionnels hors médecins. Plus facile à dire qu'à faire dans un contexte concurrentiel rendu plus difficile encore par l'épidémie de coronavirus.

"Nous comptons sur les atouts du nouvel établissement pour attirer des personnels soignants qualifiés" assure Julie Matray. La directrice des ressources humaines se veut confiante. "Nous offrons des spécialités médicales et chirurgicales très variées et qui permettent d'avoir de réelles perspectives de carrière". Les profils recherchés vont des infirmiers/infirmières aux techniciens de laboratoire en passant par les aides-soignantes et les agents de sécurité.

"Au vu des premiers retours et des candidatures déjà reçues, je peux dire que le nouvel hôpital est attractif et qu'il donne envie aux gens de nous rejoindre" souligne encore Julie Matray qui parle de postulants pour le moment essentiellement régionaux.

"L'atout majeur ce sera une nouvelle organisation des services" ajoute le docteur Julien Dubois directeur des soins. Les soignants devraient ainsi pouvoir se recentrer sur leurs relations avec les patients. "Nous allons les libérer des tâches logistiques" poursuit Julien Dubois qui évoque aussi l'attractivité de plateaux techniques bénéficiant des dernières innovations.

Le centre hôspitalier d'Epinal compte actuellement 1700 salariés.

