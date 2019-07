Le nouvel hôpital des Monts et Barrages officiellement inauguré à Saint-Léonard-de-Noblat

Opérationnel depuis janvier, le nouvel hôpital intercommunal Monts et Barrages a été inauguré ce mercredi. C'est un véritable hôpital de proximité qui vient remplacer l'ancien site devenu vétuste et il propose également de nouvelles activités ce qui n'est pas anodin dans le contexte actuel.

Saint-Léonard-de-Noblat, France

Après plus de deux années de travaux et un investissement de 30 millions d'euros, le nouveau centre hospitalier Monts et Barrages accueille ses premiers patients depuis le mois de janvier mais c'est ce mercredi après-midi qu'il a été officiellement inauguré à Saint-Léonard-de-Noblat. La nouvelle structure regroupe plusieurs bâtiments dont un EHPAD et s'étend sur une surface de 12 000 M2 située à quelques centaines de mètres de l'ancien hôpital devenu trop vétuste.

Des lits supplémentaires et de nouvelles activités

C'est un véritable hôpital de proximité et pourtant beaucoup de questions se posaient avant le lancement de ce gros chantier reconnait le directeur de l'hôpital Cyril Chevalier "En 2011 on se demandait si l'hôpital allait fermer ou perdurer, ce n'était pas gagné d'avance mais aujourd'hui on est très satisfait" Et il a raison d'être satisfait car désormais le centre hospitalier dispose d'un service de radiologie, d'un centre de consultation avec des spécialistes que peut consulter la population du territoire des Monts et Barrages. 5 lits ont aussi été ouverts pour l'hôpital de jour et en médecine longue durée on est passé de 8 à 10 lits.

Le grand hall d'entrée avec à gauche le centre de consultation "Sanfourche" du nom de l'artiste décédé dans l'ancien hôpital de St-Léonard © Radio France - Françoise Ravanne

Une construction en faveur du développement durable

Tout est moderne, très vaste avec un confort optimal pour les patients qui disposent désormais de chambres individuelles contrairement à l'ancien site. "Nous avons aussi pensé au confort de fonctionnement pour tous les services et pour les personnels avec une organisation beaucoup plus facile"souligne pour sa part Christophe Toucanne, le responsable logitisque qui a suivi de A à Z tout le chantier.

Ce nouvel hôpital Monts et Barrages qui comprend aussi 114 lits en EHPAD a entièrement été réalisé dans un souci de développement durable avec un bardage en bois de mélèze et de douglas sur les façades ou encore une chaudière en biomasse.

260 personnes travaillent désormais au centre hospitalier intercommunal de Saint-Léonard-de-Noblat.