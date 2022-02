"Le nouvel hôpital psychiatrique du CHRU de Tours va être une catastrophe", dénoncent les syndicats de santé

Cela fait partie des gros chantiers du CHRU de Tours. Rassembler sur le seul site de Trousseau l'ensemble des services psychiatriques de l'hôpital public. Mais la nouvelle structure est loin, très loin de faire l'unanimité parmi les équipes soignantes et les syndicats.

Pour en parler, Charlie Mongault, infirmier psychiatrique et délégué Sud-santé sociaux était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin :

" C'est d'abord le piège d'un projet architectural qu'on nous vend comme une amélioration alors que le bâtiment sera trop petit avec très peu d'accès aux extérieurs.

L'ARS impose dans le plus grand secret la suppression de 84 lits d'hospitalisation. Ce sera une catastrophe", Charlie Mongault

Mais ce qui suscite l'inquiétude et même la certitude que ça va être la catastrophe, c'est la volonté de supprimer 84 lits d'hospitalisation complète uniquement pour des raisons budgétaires. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos sites psychiatriques dans la métropole, nous disposons de 204 lits d'hospitalisation pour prendre en charge les adultes . Et là l'ARS ( l'agence régionale de santé ) vient de passer en force et en secret un projet à 120 lits. Alors qu'un projet discuté et travaillé en concertation avec une partie des professionnels avait abouti à un projet configuré à hauteur de 180 lits".

La psychiatrie, la grande oubliée de l'hôpital public selon les syndicats

"On trouve que l'argument financier est ridicule. Car l'ARS parle d'une économie de 2 millions d'euros. Mais 2 millions c'est rien du tout par rapport à l'ampleur du projet qui nous engage pour les 40 prochaines années en psychiatrie.

Surtout, il faut savoir qu'au CHRU de Tours, le financement de la psychiatrie a été pendant des années ponctionné à hauteur de plusieurs millions d'euros par an pour financer d'autres services de santé de l'hôpital.

En psychiatrie, le virage ambulatoire imposerait de doubler voire tripler nos équipes. Or, c'est tout le contraire", Charlie Mongault

Donc à nos yeux, l'argument financier n'est qu'une fausse excuse. La vraie raison est politique et correspond à une volonté de réduire les lits en psychiatrie pour conduire un virage ambulatoire. Le problème c'est qu'en psychiatrie, l'ambulatoire, ce n'est pas une simple amélioration chirurgicale qui permet de sortir de l'hôpital le jour-même. Non, ce sont des moyens énormes pour pouvoir compenser et soigner tellement bien les gens chez eux et anticiper leurs crises qu'ils n'ont plus besoin d'être hospitalisés. Or, ça demande de doubler voire tripler nos équipes. Et là c'est le contraire, diminuer les moyens pour faire des économies.

En clair, la psychiatrie subit de plein fouet la politique mise en place dans l'hôpital public basée sur les réductions de moyens. Car en psychiatrie, le principal outil de soins c'est le temps de présence et ce sont les moyens humains".