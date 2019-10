Le numérique déshumanise-t-il la relation patients-soignants ?

Le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours, c'est un constat qui se vérifie aussi dans le secteur de la santé, où les démarches, voire parfois les consultations ont parfois lieu sur le web. Mais comment mettre en place ces changements sans pour autant exclure toute une frange de la population qui n'a pas accès aux outils informatiques ou qui peine à les maîtriser ? Voici dans les grandes lignes le thème d'une rencontre régionale organisée à Orléans par l'agence régionale de santé.

Dominique Pon, responsable de la délégation ministérielle du numérique sur les questions de santé, estime que "ce qu'il faut absolument que le numérique soit humaniste, en construisant nos outils non désincarnés au plus proche des gens."

Dominique Pon nous parle numérique et santé

Mieux soigner, c'est probablement de plus en plus partager l'information médicale, et cela passe forcément par les outils du numérique