Yonne, France

Le pain fait-il grossir?

Il fait partie des aliments que l'on trouve sur pratiquement toutes les tables et contrairement à ce que pense une personne sur trois: Non, le pain ne fait pas grossir (consommer en quantité raisonnable) car il ne contient pas de matières grasses mais uniquement de l'amidon. La recette est simple, pour faire du pain il vous faut de la farine, de l’eau, de la levure, du sel. C’est tout. Le pain est même conseillé car il apporte à lui seul la moitié des glucides, c’est-à-dire de l'énergie, nécessaire chaque jour. Selon l'Observatoire du Pain, il permet même d'éviter de prendre du poids car il augmente notre sentiment de satiété.

Est-ce que tous les pains se valent?

Tous les pains apportent des fibres alimentaires mais pas dans les mêmes proportions. Elles sont par exemple deux fois plus importantes dans le pain complet que dans la baguette. Mieux vaut donc privilégier celui-ci ou le pain au levain achetés, de préférence, chez un boulanger. Des artisans qui propose aujourd’hui un large panel de pains, mais là aussi attention : Les pains spéciaux aux noix, graines, lardons ou olives, cela change les habitudes et c'est très bon mais ils sont également plus caloriques. Ils contiennent des matières grasses, absentes des pains traditionnels. Enfin éviter les baguettes fabriquées avec de la farine raffinée et surtout, le pire, les pains de mie industriels.

Faut-il consommer du pain à tous les repas?

Seulement deux français sur dix avouent en consommer tous les jours et à chaque repas alors que, selon l’étude réalisée par l’Observatoire du Pain, quasiment tout le monde reconnait manger du pain au moins une fois par jour. En moyenne, nous consommons aujourd'hui 130 grammes de pain par jour soit une demi-baguette. Soit trois fois moins qu'en 1950. Mais le pain doit continuer à faire partie intégrante de notre alimentation. Pas question donc de le supprimer rappellent les nutritionnistes.

Le pain est comme tous les autres aliments, il faut en manger sans en abuser. Pas toujours facile puisque huit personnes sur dix avouent en grignoter déjà un morceau sur le chemin du retour juste après l'avoir acheté.