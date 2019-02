Le paquet de cigarettes encore plus cher !

Les cigarettes sont toujours plus chères en France. Le prix du paquet augmente ce vendredi de 50 à 60 centimes. La hausse est justifiée évidemment par la lutte contre le tabac. C'est une question de santé publique. Un arrêté ministériel fixant les nouveaux tarifs et détaillant toutes les hausses est paru ce jeudi au Journal Officiel.

Exemple donc pour un paquet de Marlboro Red : il coûtait 8,20 au premier janvier, il grimpe à 8,80 euros. C'est la 8e révision des prix du tabac depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017, après quatre années de stabilité.

"Manifestement, ça marche oui. Le seul problème, c'est de savoir si ça marche dans le temps. On s'aperçoit dans les pays qui l'ont déjà fait (paquet à 10 euros) que ça a un impact pendant un certain temps, puis que cet impact s'épuise ; ce qui explique la politique du gouvernement de le faire par paliers (..) les gens qui ont peu de moyens vont acheter du tabac en vrac et vont rouler des cigarettes malheureusement. Mais globalement, on sait aujourd'hui que les augmentations de prix vont entraîner une diminution de la consommation du tabac" Hervé Pégliasco, pneumologue à l'Hôpital Européen de Marseille