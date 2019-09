Le parcours du combattant des parents d'enfants autistes dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Être parent d'un enfant autiste relève d'un véritable parcours du combattant. C'est notamment ce qui ressort du Congrès international de l'autisme qui a eu lieu à Nice du 13 au 15 septembre. Les difficultés commencent dès les premiers signes de ce trouble.

"Quand je me suis rendue compte que quelque chose n'allait pas chez mon fils, je suis allée voir ma pédiatre. Elle a tout de suite repéré un trouble autistique, mais j'ai dû attendre six mois pour avoir un rendez-vous dans un centre de ressource de l'autisme", explique Maria, la mère d'un petit garçon de huit ans. Elle a pu obtenir un rendez-vous grâce à l'aide de son médecins, mais certaines familles attendent entre un et deux ans.

Un manque de structures

Ces délais d'attente s'expliquent par le manque de structures et de personnel dans les centres de ressource de l'autisme. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, il n'y en a qu'un seul, à l'hôpital Lenval à Nice. Or, le diagnostique réalisé par ces centres est essentiel pour que les enfants autistes puissent aller à l'école ou pour que leurs frais médicaux soient remboursés.

Un trouble encore mal reconnu

À tout cela s'ajoute souvent la solitude des parents face au corps médical. "Certains médecins m'ont dit que mon fils était juste feignant, qu'il allait très bien, mais qu'il ne fallait pas le mettre à l'école parce qu'il était à côté de la plaque", s'indigne Maria, avant d'ajouter que dans la rue ou les transports en commun, certaines personnes sont très agressives et n'acceptent pas le handicap de son fils.

Les associations comme Autisme France, qui organisait le congrès à Nice, dénoncent ce retard dans les mentalités au sein de la population, et plus précisément au sein des corps médicaux, éducatifs et étatiques. En France, seuls 30% des enfants présentant des troubles autistiques sont scolarisés en maternelle, selon les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP).