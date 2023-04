Le parking de l'hôpital de La Roche-sur-Yon va devenir payant

À partir de mai 2024, il faudra payer au-delà d'une heure de stationnement sur le parking de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Pour désengorger le parking et éviter les voitures ventouses d'automobilistes qui ne se rendent pas à l'hôpital, le CHD (centre hospitalier de Vendée) lance ce mois-ci une consultation pour recruter l'opérateur qui sera chargé de gérer le parking. Mais aussi d'en construire un nouveau pour passer de 1.900 places aujourd'hui à 2.400.

Le futur opérateur devra se plier à certains principes : gratuit pour le personnel, une heure gratuite pour les patients et visiteurs, pas plus d'un euro de l'heure et un tarif dégressif en fonction du temps passé à l'hôpital.

