Coronavirus : le Pas-de-Calais confiné le week-end dès ce samedi à 8h

Le département du Pas-de-Calais va être confiné le weekend dès ce samedi 6 mars à partir de 8h et jusqu'au dimanche 18h. Le premier ministre Jean Castex l'a confirmé lors d'une conférence de presse, en raison d'une circulation accrue de l'épidémie de coronavirus. Le Pas-de-Calais est le seul département concerné par un nouveau confinement.

"L'incidence y est en effet en progression très rapide", à savoir de "23 % au cours des 7 derniers jours et dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100.000, soit presque deux fois la moyenne nationale", a expliqué le premier ministre en pointant aussi la saturation des services de réanimation, "au plus haut de tous les départements français".

Autre annonce du premier ministre Jean Castex : "Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5.000 m2 seront fermées" dans le département.

10 000 doses de vaccin supplémentaires pour le Pas-de-Calais

Au cours de la sa conférence de presse, le Premier ministre a aussi annoncé que le Pas-de-Calais allait recevoir 10 000 doses de vaccins supplémentaires. "La progression des livraisons va nous permettre de faire monter fortement en puissance la vaccination. L’enjeu est maintenant que toute la chaine suive pour que ces doses soient utilisées le plus rapidement possible. Cela doit être le cas partout, et plus encore dans les territoires les plus durement touchés par l’épidémie. Aussi, ce sont 135 000 nouvelles doses qui seront allouées d’ici ce soir dans les départements prioritaires sous surveillance renforcée. Sur ce total, 10 000 doses seront envoyées dans le Pas-de-Calais", a précisé Jean Castex.