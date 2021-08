Le pass sanitaire à l'hôpital, une "hérésie" selon le professeur Marc Leone de l'Hôpital Nord de Marseille

C'est une mesure qui sera surveillée de très près par les professionnels de santé. Alors que le Conseil constitutionnel donnera sa décision ce jeudi concernant le texte de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, plusieurs représentants des soignants s'inquiètent d'une mesure en particulier. En effet, ce texte prévoit notamment que le pass sanitaire soit obligatoire à l'entrée des hôpitaux, ce qui pose la question des patients non-vaccinés qui viendraient se faire soigner et ne pourraient pas entrer dans les établissements de santé.

"L'hôpital est ouvert à tout le monde, les gens qui sont malades doivent à l'hôpital quelle que soit leur situation sanitaire"-Pr Marc Léone

"Je n'arrive pas à croire qu'on va empêcher des gens de venir se faire soigner", a déclaré ce mardi matin sur franceinfo Marc Leone, secrétaire général de la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) et chef du service anesthésie-réanimation de l’Hôpital Nord de Marseille. "Le pass sanitaire peut être demandé, j'y suis favorable, mais penser qu'un patient qui a besoin de soins ne sera pas admis à l'hôpital c'est une hérésie, un patient qui arrive à l'hôpital et qui a besoin d'un soin sera pris en charge même s'il n'est pas vacciné", a-t-il assuré.

"Un patient qui arrive à l'hôpital, qui a besoin d'un soin, sera pris en charge même s'il n'est pas vacciné. Ce ne serait pas éthique"-Pr Marc Léone

A Marseille, un préavis de grève a par ailleurs été déposé par le syndicat Sud-Santé. Il doit débuter ce mercredi dans les hôpitaux marseillais de l'AP-HM et en fin de semaine à l'hôpital Édouard Toulouse. Le syndicat se mobilise contre un autre point très controversé du projet de loi : la vaccination obligatoire des soignants.

Sur cette question, le Pr Marc Léone estime qu'il n'y a pas d'alternative à la vaccination des soignants : "il faut protéger les patients, se protéger soi-même, ses collègues". Selon lui, la crispation des soignants sur cette question "révèle surtout le fait que les hôpitaux sont en souffrance depuis bien avant la crise du Covid-19. Il devrait y avoir un plan Marshall pour les hôpitaux. Le personnel qui y travaille est extrêmement dévoué et n'est pas remercié à la hauteur de ce qu'il devrait être".