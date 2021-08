Le pass sanitaire dans un Ehpad de Marseille : "Protéger sans isoler les personnes âgées"

Ce lundi est entré en vigueur le pass sanitaire dans les maisons de retraite. Le spectre d'un nouvel arrêt des visites, comme au début de l'épidémie, a semé le trouble chez le personnel et surtout les résidents. Aux Jardins d'Enée, à Marseille, le maintien des rencontres avec les proches est d'ailleurs le principal souci de la directrice Florence Tarrade : "Protéger, c'est bien. Mais les couper de leur entourage, ça peut être dramatique. Ils ont subi de plein fouet le confinement. Donc j'espère que les proches se feront vacciner pour pouvoir venir. Et cela semble être le cas. Je pense qu'il n'y aura pas d'impact majeur. On en a qui ont peur ou qui ne l'ont pas fait. Je n'ai pas une famille qui nous dit "Je ne le ferai jamais" et qui voudrait entrer de force. C'est déjà ça".

Discours ferme mais diplomate. Pour autant, il n'y aura pas de dérogation, sauf en cas de fin de vie, après décision de l'équipe médicale. Certains Ehpad en France ont laissé une marge avec la mise en place de points rencontres avec plexiglas ou carrément en extérieur, aux abords de la maison de retraite. Ce n'est pas le cas ici.

Florence Tarrade directrice des Jardins de l'Enée à Marseille Copier

"On va pas prendre le risque d'emboucaner les personnes sensibles."

Preuve que ce nouvel obstacle n'est pas si mal franchi : une vingtaine de pass sanitaires sont déjà arrivés à l'accueil avant la date de mise en place. Les familles ont toutes été prévenues par mail et oralement. Raymond Casanova le présentant de ces familles n'a pas été dur à convaincre. Vacciné, il faisait des tests avant même le vaccin. "On va pas prendre le risque d'emboucaner les personnes sensibles. Je suis pour bien-sûr. Simplement, si je peux faire une critique au gouvernement, il aurait fallu rendre la vaccination obligatoire. On serait pas là en train de se demander si oui ou non..." Raymond se souvient que certaines familles avaient "pété les plombs" avec l'interdiction des visites au premier confinement. "Moi, je suis pour les mesures drastiques. Il n'y a qu'à comparer la mortalité avec d'autres établissements où il n'y a pas eu ces mesures !"

Raymond Casanova visite sa maman de 94 ans Copier

Retard à l'allumage chez le personnel

Quand au pass sanitaire du personnel, la vaccination a pris son envol, sous la contrainte des dernières annonces gouvernementales. À la fin de l'été, 80 % seront vaccinés (ils n'étaient que 60 % au début de l'été, à l'image des statistiques nationales). Seuls deux ou trois membres du personnel soignant seraient encore totalement hostiles sur la cinquantaine.