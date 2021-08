"Le pass sanitaire en terrasse est une idiotie monumentale" selon Bernard Marty, président de l'UMIH en PACA

Ce lundi 9 août, le pass sanitaire est désormais obligatoire si vous souhaitez prendre un verre ou un déjeuner en terrasse. Vous devrez présenter un test négatif, ou avoir reçu deux doses de vaccin depuis une semaine si vous voulez prendre le train, l'avion ou encore le bus sur les grandes lignes.

Pass sanitaire au restaurant, au bar et dans le train

Les patrons de bars et restaurants vont devoir contrôler le pass sanitaire de leurs clients. Bernard Marty est président de l'Union des métier de l'industrie hôtelière de Provence-Alpes-Côte d'Azur : "Bien sûr nous allons créer des conditions pour respecter la loi et mettre en place à l'entrée de nos restaurants la lecture du pass sanitaire. Nous ne sommes pas des policiers, ça va provoquer sûrement des désagréments, des comportements désagréables pour nous tous."

Justement, le président de l'UMIH craint des tensions à l'entrée des bars et restaurants : "Si un groupe de quatre personne se présente et l'un d'eux n'a pas de pass sanitaire, ça va être des négociations, des disputes. Il aurait été plus intelligent de créer des conditions pour permettre aux bars et restaurants de diriger les gens qui ne possèdent pas de pass sanitaire de se mettre en terrasse. L'objet de notre métier c'est de donner le sourire aux clients pas de les rejeter."

Si un restaurateur ne contrôle pas le pass sanitaire de ses clients, il s'expose à une amende de 1.500 euros. Les sanctions pour les restaurateurs et cafetiers peuvent même aller jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an de prison si trois manquements sont constatés en 45 jours.

Bernard Marty, président de l'UMIH, déconseille ce type de comportement : "C'est une arme qui permet d'éviter la propagation du virus. Nous on va mettre en place ce pass sanitaire. Je sais que c'est difficile mais quand le feu rouge est mis il ne faut pas passer. Je demande à mes camarades restaurateurs de faire ce qu'il faut pour que ca se passe le mieux possible. Mettre la contrainte du pass sanitaire en terrasse, c'est une idiotie monumentale."