Le pass sanitaire entre en vigueur dans les bars et restaurants du Nord Franche-Comté

Depuis ce lundi matin, les bars, cafés et restaurants du Nord Franche-Comté sont soumis au pass sanitaire. Les patrons et les employés doivent contrôler leurs clients pour vérifier qu'ils sont bien en règle. Une mesure mise en place mais très critiquée par les professionnels du secteur.

Après validation de la loi sanitaire par le Conseil constitutionnel, le pass sanitaire est entré en vigueur dans les bars et les restaurants. Tout client doit désormais présenter un pass, pour prouver qu'il est vacciné, testé négativement et moins de 72 heures avant, ou prouver qu'il est guéri du COVID-19. De leur côté, les restaurateurs, cafetiers et patrons de bar doivent contrôler leur client. Dans le Nord Franche-Comté, les restaurateurs ont mis la mesure en place en douceur, même s'ils craignent la réaction de leurs clients.

J'espère qu'ils seront compréhensifs.

Huit heures moins deux dans le café de la Pépinière à Belfort. Le percolateur est en train de monter en pression. Le rideau va se lever à l'entrée de l'établissement qui s'apprête à recevoir les premiers clients. La patronne, Patricia Gouvernet, se prépare à contrôler le pass sanitaire de ses clients. "C'est encore une journée qui ne va pas être facile, prédit la restauratrice. Les jours prochains ne seront pas faciles également."

Avec la mesure, certains clients ne pourront plus accéder à son bar : "Les habitués sont prévenus que sans pass, ils ne pourront pas rentrer. Malheureusement, avec les autres, on verra comment ça se passe. J'espère qu'ils seront compréhensifs. On ne peut pas non plus faire faire la police. On refoulera les gens non vaccinés ou sans test. Mais une fois de plus, c'est une charge qui se rajoute. Et là, il y a quand même un ras le bol qui s'installe", déplore Patricia Gouvernet.

D'autant qu'elle, comme de nombreux autres professionnels de l'hôtellerie, s'oppose à cette mesure : "Notre profession, c'est quoi ?, s'interroge-t-elle. C'est accueillir le client, le servir, lui faire un sourire, lui demander comment il va. Je suis vaccinée, mais je suis une anti-pass". Néanmoins, elle doit se résigner à appliquer la loi. "On va le mettre en place parce qu'on risque aussi des lourdes amendes. Le client risque 135 euros et on risque 1500 euros. On risque une fermeture administrative. On risque la prison", liste la patronne. "On le fera malgré tout", conclut-elle, espérant que les clients sauront comprendre qu'elle n'a plus le choix.