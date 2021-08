Le pass sanitaire devient obligatoire ce lundi 30 août pour les salariés de tous les établissements déjà soumis au pass. La mesure ne fait pas l'unanimité même si dans les faits, elle est globalement acceptée en Drôme et en Ardèche.

Le pass sanitaire est globalement accepté chez les salariés en Drôme et en Ardèche

Les salariés des bars, des restaurants, des cinémas, des salles de sport ou encore des sites touristiques devront se munir de leur pass sanitaire dès ce lundi 30 août. La preuve d'un schéma vaccinal complet ou d'un test négatif devient obligatoire pour continuer à travailler.

À la Ferme aux crocodiles, vaccination imposée

C'est dans la restauration et l'hôtellerie que la mesure semble la plus fraîchement accueillie en Drôme et en Ardèche. L'Umih ne recense pas de grosses difficultés à part dans le Sud de l'Ardèche où de nombreux saisonniers semblent peu enclin à se munir d'un pass. Des établissements ont déjà fermé, d'autres vont le faire dans les jours à venir.

À Valence, au Grand café, trois salariés refusent la vaccination. Le patron, Jules Rousset devra donc contrôler les tests tous les deux à trois jours (s'il s'agit d'un test antigénique ou PCR). Mais cela l'embête : "Cela me met dans une position inconfortable. Je n'ai pas envie de dire à mes salariés ce qu'ils doivent faire ou pas".

Sentiment partagé par d'autres gérants comme à Crest, au bar du Pont. La moitié des salariés d'Anthony ont reçu une seule dose de vaccin. "Certains ont un peu trainé", sourit-il. À quelques centaines de mètres de son établissement, une serveuse d'un autre bar a pris les devants mais bon gré mal gré admet-elle : "C'est surtout pour conserver mon emploi. J'ai avant tout pensé à ma fille".

Pour éviter de contrôler sans cesse les pass de ses salariés, Samuel Martin, le directeur de la Ferme aux crocodiles à Pierrelatte a opté pour une solution radicale : il a demandé à tous ses salariés de se faire vacciner.

"Je sais que je ne suis peut-être pas dans les clous de la réglementation mais j'assume, explique Samuel Martin. D'abord la vaccination nous empêche de faire des formes graves de la maladie et cela nous permet de contaminer moins. Nous l'avons vu dans l'Histoire que le vaccin est l'une des seules armes efficaces pour contrer une épidémie".

Le vétérinaire de formation s'est employé à convaincre ses salariés : "Certains, un peu sous la contraire mais à force de dialoguer ont accepté et m'ont dit qu'en fin de compte ce n'est pas si terrible". Trois salariés ont refusé de se faire vacciner, ils sont en arrêt.

Dans les cinémas et salle de sport, ça pass

Sur les différents sites touristiques de Drôme et d'Ardèche, pas de difficultés particulières. Tous les salariés du Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives ont leur pass. Sur le site de la Grotte Chauvet 2, deux guides ont arrêté de travailler, n'acceptant pas les directives gouvernementales.

Les salles de sport qui nous ont répondu en Drôme et en Ardèche ne signalent pas de problèmes avec leur salariés concernant le pass, tout comme au cinéma Pathé de Valence où les employés ont prévu en amont l'entrée en vigueur de la mesure.