Face à l'explosion du taux d'incidence sur la Côte Fleurie, la préfecture du Calvados et les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration se sont mis d'accord pour expérimenter le pass sanitaire une semaine avant la mesure nationale.

Le pass sanitaire expérimenté dans les bars et restaurants de la Côte Fleurie face à l'explosion du Covid

Le taux d'incidence sur la Côte Fleurie est passé de 320 cas pour 100 000 habitants lundi à 807 vendredi. Une explosion des cas liée à la présence du variant Delta d'après la préfecture du Calvados et qui est accrue par la forte affluence touristique sur la côte. Les maires de la Communauté de Communes, les représentants de l'hôtellerie et de la restauration et le préfet du département, Philippe Court, se sont mis d'accord pour expérimenter le pass sanitaire sur la Côte Fleurie dans les établissements volontaires.

Une mesure locale pour éviter les fermetures

"La situation n'est pas comparable sur la Côte Fleurie par rapport au bocage ou au bessin où les taux d'incidence sont beaucoup plus bas," explique le préfet, Philippe Court. D'autres possibilités ont été envisagées au cours de la concertation comme une fermeture des établissements dès 23h mais c'est le pass qui a été retenu pour une mise en oeuvre sur la base du volontariat dès ce dimanche. _"_Un bon compromis pour éviter la fermeture," affirme Yann France, Président de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) dans le Calvados.

Rassurer les touristes pour le reste de la saison

Pour Yann France, cela va permettre de "rassurer la clientèle", car si le taux d'incidence a grimpé suite à la forte affluence touristique sur la Côte Fleurie, les annulations se multiplient pour le mois d'août face à la situation sanitaire locale. Préfecture comme professionnels espèrent que cette anticipation d'un recours au pass sanitaire qui deviendra obligatoire pour tous dès le 1er sera adoptée par un maximum d'établissements.

En complément, la préfecture annonce 3 000 créneaux de vaccination supplémentaires qui seront réservés aux professionnels du tourisme du Calvados dès ce lundi.