Le pass sanitaire n'est plus obligatoire à l'entrée des grands centres commerciaux de Vaucluse

Le pass sanitaire était exigé à l'entrée des grands centres commerciaux de Vaucluse depuis plus d'un mois.

À compter de ce mardi 21 septembre, il n'est plus nécessaire de présenter un pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux. Le préfet annule la mesure qui s'appliquait depuis mi-août, d'abord au Ikea de Vedène et à Auchan Avignon Nord, puis ensuite à Cap Sud, à Mistral 7 et au Leclerc de Carpentras.

C'est la conséquence de l'amélioration de la situation sanitaire dans le département. Le taux d'incidence en Vaucluse est repassé sous les 200 cas positifs pour 100.000 habitants, limite fixée par le gouvernement pour la levée des restrictions à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés.