Le pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les stations de ski, sauf si la situation s'aggrave

Une "bonne nouvelle" pour Fabrice Boutet, le directeur général de SATA group, en charge de l'exploitation des domaines de l'Alpe d'Huez, des Deux-Alpes et de La Grave. Les vérifications du pass sanitaire ne sont pas à l'ordre du jour pour les stations de ski, qui peuvent désormais préparer la saison sans s'en soucier. Attention tout de même, si la situation sanitaire venait à s'aggraver, le pass deviendrait obligatoire à partir d'un taux d'incidence de 200 cas pour 100.000 habitants. Le premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce samedi 6 novembre, en déplacement au Grand-Bornand, en Haute Savoie.

à lire aussi Stations de ski : masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques annonce Jean Castex

La mesure est en tout cas bien comprise de Fabrice Boutet. Elle se rapproche d'ailleurs de la proposition qu'il avait lui-même faite, avec le syndicat Domaines skiables de France (DMS) : "On avait proposé le seuil de 250. 200 ça paraît très raisonnable". "Ça va nous donner de la visibilité, explique soulagé, Fabrice Boutet. Pour la première fois on va pouvoir continuer à préparer la saison, en connaissant le futur. Alors que ça fait un an qu'on prépare, sans savoir de quoi sera fait l'avenir." Une annonce qui, il l'espère, devrait entraîner des réservations : "Ça va aussi donner une visibilité à nos clients. Maintenant, ils vont pouvoir se lancer sur les pistes françaises. Les Autrichiens et les Suisses ont largement communiqué là-dessus et c'était une concurrence déloyale pour nous."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si les skieurs et skieuses devaient toutefois montrer patte blanche, Fabrice Boutet espère que le gouvernement s'en tiendrait à imposer des contrôles aléatoires. "Le systématique c'est pas possible, juge-t-il. On a des dizaines et des dizaines de portes d'entrées avec les remontées mécaniques." En revanche, pour rassurer les clients et assurer le gouvernement de sa bonne volonté, le directeur compte bien faire respecter les gestes barrières. "De toute façon, même si ça ne nous est pas demandé, on fera appliquer le même protocole que l'année dernière, en gérant nos files d'attentes et en mettant des espaces latéraux importants pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres. Il y a de toute façon une distanciation automatique avec les skis ! La longueur de ski en avant pour le skieur devant et pareil pour la longueur arrière."

Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur et dans les files d'attentes.