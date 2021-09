Le pass sanitaire ne sera plus demandé au centre commercial de Beaulieu à partir du mercredi 8 septembre

C'est la preuve que la situation sanitaire s'améliore en France et dans les deux Charentes : les mesures évoluent. Ainsi, le pass sanitaire ne sera plus demandé à l'entrée du centre commercial de Beaulieu à partir du mercredi 8 septembre. L'arrêté avait pourtant été prolongé une semaine plus tôt.