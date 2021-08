Le pass sanitaire est obligatoire dans 19 centres commerciaux du Nord

A partir de ce mardi 24 aout le pass sanitaire est exigé dans les 19 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés du Nord. Pour les professionnels du secteur cette mesure pourrait faire perdre jusqu'a 40% de chiffre d'affaires.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire ( depuis le 24 août ) dans les 19 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés du Nord. Le département a dépassé les 200 cas pour 100 000 habitants. Parmi les centres concernés celui de Cora à Coudekerque-Branche près de Dunkerque. "Une mesure illogique" pour le directeur " notre vraie surface commerciale est de 11 000 mètres carrés" précise Gildas Feldman.

Il craint aussi une perte importante de chiffre d'affaires en pleine période de rentrée scolaire." la baisse du chiffre d'affaires sera de 40%" La gestion des flux et des files d'attentes à l'entrée sera aussi une contrainte selon le directeur.

Pour se promener dans la galerie commerciale de Cora, il faut maintenant un pass sanitaire © Radio France - Emmanuel Bouin

Du coté des clients, la majorité accepte plutôt bien l'obligation du pass sanitaire. Même si certains vont devoir changer leurs habitudes comme Christine "Je n'ai reçu qu'une dose, je n'ai pas mon pass et je ne suis pas la seule dans ce cas" Mais cette mesure énerve aussi certains clients " ne me parlez pas de vaccins ou de pass sanitaire c'est Non !" répond agacée Lucie.

