Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au festival de Loire, annonce la Ville d'Orléans

Ce sera l'événement de la rentrée : à Orléans le Festival de Loire aura lieu du 22 au 26 septembre. C'est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, qui attire tous les deux ans, des dizaines de milliers de personnes (700.000 personnes lors de l'édition 2019, avait annoncé la Ville, organisatrice). Mais des questions se posent sur l'organisation de ce festival, en raison de la situation sanitaire : à ce sujet, Florent Montillot, premier adjoint au maire d'Orléans, annonce à France Bleu Orléans ce mardi que le pass sanitaire sera obligatoire pour y accéder !

Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux quais

"Le masque obligatoire ne suffira pas, et il y aura des points de contrôle avec cinq entrées bien identifiées, on ne pourra pas entrer sans passer par ces entrées spécifiques avec la présentation d'un pass", indique Florent Montillot alors qu'une réunion à c esujet est prévue ce mercredi avec la préfecture du Loiret : "soyons très clairs, le risque est qu'on nous interdise que le festival de Loire ait lieu, avec la remontée du taux d'incidence dans la métropole d'Orléans. Se retrouver avec des dizaines de milliers de personnes en même temps, certes étalées dans l'intra-mail et sur les quais, ça pourrait faire de formidables clusters et il n'en est pas question !"