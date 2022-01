Pass vaccinal dans les restaurants : "Nous ne sommes pas des policiers mais il faut bien jouer le jeu"

Weyersheim (Bas-Rhin) est une petite ville où tout le monde se connait, ou presque. Alors quand une jeune fille arrive dimanche soir au milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes et présente un faux pass sanitaire, Christophe, le patron du restaurant Bellevue n'est pas dupe: "Moi et mon mari, on savait qu'elle n'était pas vaccinée, je lui ai dit tu t'appelles telle et telle, elle a commencé tout de suite à nous insulter, m'a demandé si elle devait chercher sa carte d'identité, je lui ai répondu demain oui je te demanderai ta carte d'identité".

"Il faut bien qu'on joue le jeu"

Christophe explique qu'il n'est pas policier mais qu'il faut bien qu'il "joue le jeu avec l'Etat pour pouvoir un jour retravailler normalement". Cela dit la possibilité de demander une pièce d'identité aux clients ne va pas changer grand chose dans les restaurants et autres débits de boisson.

C'est l'avis de Jacques Chomentowski, président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l’Umih, l'union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Bas-Rhin. "Il suffit de bon sens pour voir le fraudeur, si il y a deux fois le même nom dans un groupe, forcément il y en a un qui fraude, si des dates d'anniversaire ne sont pas cohérentes, on le voit tout de suite, mais on nous demande de faire, on fait, ça ne change pas énormément". Jacques Chomentowski mise plutôt sur une sortie de crise sanitaire qu'il espère imminente, "j'ai bon espoir qu'on arrive à la fin de tout ce bazar".