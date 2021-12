Le pass vaccinal qui va remplacer le pass sanitaire est prévu pour une entrée en vigueur d'ici fin janvier

Fini alors le test PCR ou antigénique récent, il faudra être vacciné de deux doses minimum. Dans les cafés-restaurants la vérification d'un pass devenu vaccinal fait craindre une nouvelle baisse de la clientèle : « Il y aura des irréductibles qui profitaient des tests et que nous ne verrons plus ! » explique ce cafetier à Avignon. Ce restaurateur s’inquiète lui d’un durcissement comme le recours systématique à nouveau au télétravail et s’attend dans les conditions de la cinquième vague à un premier trimestre 2022 pour le moins difficile. Et puis il y a l’obligation de vaccination des salariés de la filière puisque que les tests renouvelés ne seront plus possibles. Ainsi ce serveur très opposé au vaccin de la covid a pris sa décision : « Je vais démissionner et je comprends mon patron qui ne peux pas faire autrement sinon il devrait fermer. »

Inquiétude également pour les exploitants de salles de cinéma

Pour les cinémas les perspectives peut-être de voir de nouveau des jauges imposées dans les semaines à venir suscitent l'inquiétude, mais dans l'immédiat l'instauration du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire laisse craindre là aussi une conséquence sur la fréquentation. D’autant que la période des deux dernières semaines n’a jamais été aussi faste en terme de fréquentation depuis le début de la pandémie. Ce propriétaire d’une multisalle dans la banlieue d’Avignon trouve dommageable qu’au moment où les cinémas ont fait le plein avec des films très porteurs comme les nouveaux Spiderman ou Matrix, les contrôles des nouveaux pass vaccinaux soient renforcés : « On aimerait pas surtout que le pass vaccinal soit assujetti à une obligation de contrôler aussi la carte d’identité, on perdrait encore plus de temps pour nos séances à l’heure où nous avons vraiment une très grosse reprise du cinéma. »

La loi attendue vers le 5 janvier à l'Assemblée nationale qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, envisagera effectivement la possibilité de réclamer une pièce d'identité "en cas de doute" sur l'identité de la personne.