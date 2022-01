Le pass vaccinal voté dans un contexte sanitaire tendu

Les députés ont voté le pass vaccinal. Après trois jours et nuits de débats, d’examens d’amendements, c’est donc, et sans grande surprise, un vote favorable qui s’est exprimé au parlement. Le pass vaccinal va donc prendre la suite du pass sanitaire. Mais le calendrier initialement prévu pour sa mise en œuvre par le gouvernement, ne sera peut-être pas respecté. Le document doit encore transiter par le sénat avec de revenir en deuxième lecture devant les députés.

Ce pass vaccinal ne sera pas applicable aux transports entre la Corse et le continent. Olivier Véran, le ministre de la Santé, interpellé sur le sujet par les députés nationalistes, a confirmé que le pass sanitaire restait et resterait de mise dans ce domaine.

Olivier Véran maintient le pass sanitaire dans les transports entre Cors et continent Copier

Nouveau record de contaminations

L’adoption du pass vaccinal s’est faite dans le même temps que l’établissement d’un nouveau record de contaminations sur le territoire national.

332.252 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Du jamais vu jusqu’ici. Et la Corse n’échappe à cette flambée des nouveaux cas Covid. Le taux d’incidence moyen pour la semaine dernière était de 2.444 cas pour 100.000 habitants. Il passe même les 3.900 cas dans les tranches d'âges entre 15 et 40 ans. Entre le 27 décembre et le 2 janvier, l'ARS a enregistré 1.108 cas positifs par jour.

Par ailleurs, 78 patients sont toujours hospitalisés pour COVID dans l'île,

21 en service de réanimation.