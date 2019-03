Le passage à l'heure d'été, c'est ce week-end !

Le passage à l'heure d'été a lieu dans la nuit de samedi 30 mars à dimanche 31 mars 2019 cette année. A 2 heures du matin, il faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale et il sera alors 3 heures. On perd donc une heure de sommeil !

Cette nuit, entre samedi et dimanche, nous perdrons tous une heure de sommeil en France métropolitaine. On passe à l'heure d'été, comme nos voisins européens. A deux heures du matin, il faudra décaler vos horloges, montres et réveils pour passer directement à trois heures du matin.

Une des dernière fois...

Ce casse-tête rituel du changement d'heure se terminera en 2021. Les députés européens se sont en effet récemment prononcés pour une suppression de ce changement d'heure saisonnier, au printemps et à l'automne. Instauré initialement pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure est en vigueur en France depuis 1976. Mais chez nous, comme chez nos voisins européens, il suscite de vives oppositions depuis des années. Ses détracteurs invoquant des effets négatifs sur le sommeil et la santé ou sur les accidents de la route et l'absence de réelles économies d'énergie.

Changement d'heure partout en France.... ou presque

A noter que ce changement d'heure n'a pas lieu cas dans les territoires ultra marins, qui ne changent jamais d’heure comme dans les Antilles, en Guyane ou sur l'île de la Réunion. Seule exception, Saint-Pierre et Miquelon : ce territoire de l'Atlantique nord change d'heure deux fois par an, mais... en fonction du Canada, du fait de sa proximité géographique. Cette année, les habitants de ce petit archipel sont passés à l'heure d'été, trois semaines avant la métropole.