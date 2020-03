Le passage à l'heure d'été en plein confinement : les conseils d'un spécialiste du sommeil du CHU de Limoges

"Ce changement d'heure n'aura pas de réel impact sur le sommeil" pour le docteur Mohamed Khalil, neurologue et spécialiste du sommeil au CHU de Limoges. Beaucoup moins que le confinement car on fait moins d'activité physique pourtant propice au sommeil. "Il faut donc continuer à la maison en faisant un peu de gymnastique par exemple avec les enfants dans le salon , et il faut surtout conserver les mêmes habitudes de sommeil, et ne pas les décaler... car quand il faudra reprendre son rythme habituel de vie ce sera difficile" explique le docteur Khalil qui reconnait néanmoins que cette période anxiogène peut créer des difficultés chez certaines personnes.

Un suivi psychologique sera parfois nécessaire

Il faut rythmer et structurer sa journée explique encore le docteur Khalil "faire des pauses, et surtout éviter les écrans, les tablettes au moins deux heures avant d'aller dormir". Mais dans le contexte actuel certaines personnes sont plus fragiles et vulnérables. "Tout dépend de la personnalité psychique de la personne" et il n'exclut pas au terme de cette crise sans précédent de voir arriver de nouveaux patients. "C'est tout à fait possible car certains vivent très mal la solitude, et il y aura besoin d un soutien psychologique car le sommeil est le reflet de notre personnalité et de notre vécu du moment", conclut le médecin.f