Le passeport sanitaire sera-t-il obligatoire cet été pour aller en Catalogne ?

Faudra-t-il être muni d'un document sanitaire pour franchir la frontière espagnole cet été et aller se baigner sur les plages de la Costa Brava? Les vacanciers français sont nombreux à se poser la question, alors que l'Espagne a annoncé vouloir mettre en place cet été le passeport sanitaire pour les touristes. Avant même une décision finale à l'échelle européenne, le gouvernement espagnol prévoit d'instaurer le passeport vaccinal à partir du mois de juin. Le document sera demandé lors de tout passage à la frontière, notamment en Catalogne.

Arrivée plus facile avec le passeport sanitaire

Mais les autorités espagnoles ont été claires sur le sujet : le passeport ne sera pas obligatoire pour entrer sur le sol espagnol. L' objectif premier du gouvernement, c'est bien de sauver la saison touristique, ce secteur qui représente prés de 13% du PIB en Espagne. Pas question donc de refouler à la frontière des vacanciers qui n'auraient pas avec eux de passeport sanitaire. En revanche, ce que les autorités espagnoles veulent faire comprendre, c'est que les touristes munis du document pourront entrer de façon plus rapide et plus simple. Avec le passeport, il n'y aura pas d'attente, pas de test PCR à réaliser, pas de quarantaine. Sur le document , le policier pourra constater si la personne a été vaccinée, si un dépistage a été effectué et si le voyageur a déjà été touché par le COVID et s'il est toujours immunisé. Si ce n'est pas le cas, le vacancier devra dans tous les cas se soumettre à un test. L'objectif a expliqué le secrétaire d'état à la santé numérique Alfredo Gonzalez est de pouvoir accueillir plus de vacanciers, avec plus de sécurité.

Numérique ou papier : au choix

Le passeport sanitaire devra avoir été délivré par le pays d'origine du vacancier. Le gouvernement espagnol précise qu'il pourra être présenté sur plusieurs documents papier ou bien sous forme de code QR. Les Français pourraient bientôt disposer de ce code via l'application "TousAntiCovid". La France s'apprête à lancer l'expérimentation.