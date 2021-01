Le patron du groupe mayennais Jouve appelle les acteurs économiques à se faire vacciner et à montrer l'exemple

Dans une tribune publié dans le Journal du Dimanche, Thibault Lanxade à la tête du groupe mayennais Jouve, spécialisée dans les services numériques et d'impression, se dit prêt à se faire vacciner pour montrer l'exemple et insuffler la confiance aux Français.

Des maires prêts à se faire vacciner pour montrer l'exemple comme le maire PS de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet. Et maintenant des chefs d'entreprise.

C'est vrai que la vaccination anti-coronavirus ne fait pas vraiment l'unanimité chez les Français si l'on en croit les sondages. Beaucoup sont sceptiques, s'interrogent sur la rapidité à laquelle ont été fabriqués les vaccins, sur les effets secondaires possibles.

"la confiance est indispensable à la reprise de l'économie et au retour à une vie normale"

Un manque de confiance que le PDG du groupe mayennais Jouve, Thibault Lanxade veut combattre. Il se dit prêt à se faire vacciner, comme les personnels soignants et les personnes fragiles et vulnérables. Il est l'un des signataires d'une tribune qui appelle les acteurs du monde économique à montrer l'exemple : "pour garantir le succès de cette campagne de vaccination dont les enjeux sanitaires, économiques et sociaux sont d'une portée inédite, il ne peut être le seul à assumer ces responsabilités. Aux côtés de l'Etat, les industriels, les artisans, les commerçants, les acteurs du monde économique, tous secteurs confondus, doivent et peuvent montrer l'exemple. En se faisant vacciner et en le faisant savoir auprès de toutes leurs parties prenantes et en particulier de leurs forces vives qui, au quotidien, assurent par leur engagement la réussite de leur entreprise, ils peuvent insuffler la confiance nécessaire pour sortir de cette crise" peut-on lire dans ce texte.

"Suivez-nous! Entrepreneurs, vaccinez-vous!"

Se faire vacciner est vital pour deux raisons poursuit le patron de l'entreprise de Mayenne. D'abord c'est une question de santé publique, ensuite pour des motifs économiques impérieux témoigne-t-il au micro de France Info : "un troisième confinement serait nocif pour l'économie. Il est de notre devoir de montrer l'exemple. Si les entrepreneurs montrent l'exemple, ça incitera les salariés, les collaborateurs méfiants, sceptiques face à la vaccination à jouer le jeu. C'est l'intérêt collectif, national pour que cette pandémie s'arrête, c'est nocif pour l'emploi, pour notre pays".