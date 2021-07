"Des mesures difficiles mais nécessaires" :le patron du Samu de Toulouse réagit aux annonces d'Emmanuel Macron

Extension du pass sanitaires aux activités culturelles, aux bars et aux restaurants; vaccination obligatoire des soignants : Vincent Bounes, le patron du Samu toulousain, et vice-président en charge de la Santé au Conseil Régional, réagit aux annonces d'Emmanuel Macron.

Après les annonces d'Emmanuel Macron pour freiner la propagation du variant Delta, le patron du SAMU à Toulouse, Vincent Bounes, réagit sur France Bleu Occitanie. Il est aussi vice-président en charge de la Santé au Conseil régional.

La vaccination obligatoire des soignants

Tous les soignants et personnes travaillant dans des établissements de santé et les Ehpad devront obligatoirement se faire vacciner avant le 15 septembre, sinon ils ne pourront plus travailler et ne seront plus payés. "C'est une mesure qui est compliquée humainement, mais je pense malheureusement qu'il faut en passer par là. On est réellement en situation de crise. Je crois que l'on n'en a tous marre, qu'on est tous rincés" réagit Vincent Bounes. Au CHU de Toulouse, un peu plus de 70% du personnel est vacciné.

Vincent Bounes, patron du Samu de Toulouse, et vice-président du Conseil régional Copier

Pass sanitaire élargi

Il faudra à partir de fin juillet un pass sanitaire pour accéder aux événements culturels (spectacles, concerts, festivals), et à partir de fin août, il faudra être vacciné pour accéder aux longs trajets en train, aux bars, ou encore aux restaurants. En clair : pour continuer à profiter d'une large série d'établissements, il faudra être vacciné. Alors n'aurait-il pas mieux valu rendre la vaccination obligatoire pour tous ? "Dans les faits, je pense qu'elle va plus ou moins être obligatoire. On est bien d'accord. Pour les déplacements, pour les loisirs, on arrive à une situation qui va être excessivement compliquée pour les personnes qui ne sont pas vaccinées." estime le patron du Samu à Toulouse.

On aurait probablement du plus anticiper

Vincent Bounes est plutôt convaincu par l'utilité d'élargir ce pass sanitaire, pour inciter à la vaccination, mais il déplore le timing : "_Ca arrive au milieu des vacances, les gens ne sont pas préparés. Je crois qu'il aurait fallu un peu plus d'anticipation, se donner le temp_s". Toutefois le patron du Samu le redit : il y a urgence à agir. Les hospitalisations pour Covid sont en hausse au CHU de Toulouse, où dix personnes sont prises en charge; "aucune n'était vaccinée" précise celui qui est aussi vice-président en charge de la Santé au Conseil régional d'Occitanie.