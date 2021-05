VIDEOS - Le pays de Grasse se dote d'une toute nouvelle unité de traitement d'eau potable

Un an et demi après la crise sanitaire engendrée par la présence d'un parasite dans l'eau potable du pays de Grasse, une unité de traitement de l'eau beaucoup plus performante est mise en route.

La toute nouvelle unité de traitement de l'eau du canal du Foulon est entièrement construite et bois et se fond dans le paysage de cette vallée du Loup.

Vous reprendrez bien un petit verre... d'eau ! Surtout si vous habitez dans le pays de Grasse. Pourtant, il y a 18 mois, en octobre 2019, un parasite, le cryptosporidum, empoisonnait l'eau potable du canal du Foulon qui alimente 100.000 azuréens du pays de Grasse. Conséquences: des malades, des inquiétudes et surtout l'obligation de couper les robinets pendant plusieurs jours. Alors les élus ont décidé de prendre le problème à la source. Les collectivités ont ainsi financé et construit en un an et demi une toute nouvelle usine de traitement des eaux du canal. Elle est implantée sur la commune de Gourdon, au seul endroit possible et techniquement adéquat. La préfecture y a veillé de prés en ce territoire de la superbe vallée du Loup.

Le cryptosporidium a eu un avantage: faire avancer le dossier.

Technologiquement avancée, cette unité de traitement ne se contente plus simplement de chlorification. Le parasites y résistaient. Alors désormais, il y a aussi le passage aux UV. Le cryptosporidium ne survit pas à cette étape. Coût de cette unité pour le SIEF, le syndicat intercommunal des eaux du Foulon, 5,5 millions d'euros. Mais les travaux ne vont pas s'arrêter là. Le syndicat qui a vu le jour en 2017 va désormais s'attaquer aux réseaux, aux tuyaux. D'ici 2023, 10 km de vielle tuyauterie vont être changé.

Une perte chaque année de 1,5 million de m3 d'eau !

Il y en a besoin car sur les 9,5 millions de m3 capté par le canal chaque année, plus d'1,5 millions de m3 part dans la nature à cause de fuite obligeant les collectivités à acheter de l'eau potable ailleurs pour 3 millions d'euros. Un comble ! Les travaux sur les réseaux vont très vite débuter et coûteront 15,6 millions d'euros.

