Le pays Sancerrois lance une opération séduction pour attirer des médecins

La communauté de commune du Pays-Fort-Sancerrois Val de Loire veut faire le buzz pour attirer des médecins généralistes. Le bassin de 20.000 habitants, répartis sur 36 communes, n'en compte actuellement que neuf. Et avec deux ou trois départs à la retraite prévus d'ici 2025, l'intercommunalité a choisi d'investir pour recruter.

ⓘ Publicité

"Faire le buzz pour se démarquer"

"Il faut attaquer sur tous les plans". La tactique du président de la communauté de commune du Pays-Fort-Sancerrois Val de Loire, Laurent Pabiot, est claire. Alors pour se donner toutes ses chances, il a mené une étude de marketing territorial avec la Caisse de dépôts et consignations, d'abord pour identifier les cibles principales de sa campagne de communication : "On recherche principalement des médecins qui ont déjà travaillé, la quarantaine, qui veulent s'installer en zone rurale; mais aussi des professionnels en deuxième partie de carrière qui veulent changer d'environnement, et pourquoi pas devenir salariés au lieu de rester en libéral" détaille Laurent Pabiot.

Une fois ces profils identifiés, la campagne a pu être lancée. Elle est axée autour de ce que le territoire peut offrir : d'abord, en terme de qualité de vie (calme, accès à l'immobilier, situation géographique) avec l'accent mis sur les aides à l'installation, à trouver du travail pour les conjoints, et l'offre pour la petite enfance. Ensuite, en terme de réseau médical déjà en place : "On dispose d'un hôpital, d'une maison de santé et de plusieurs de ses satellites dans certaines communes. Car aujourd'hui, les médecins ne veulent plus travailler tout seuls".

Et pour que l'information circule, des affiches ont été installées dans chaque commune, des flyers distribués chez chaque commerçant, et une vidéo diffusée sur tous les réseaux sociaux.

"On sait que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation de désertification médicale. Alors il faut se démarquer, et faire le buzz" précise Laurent Pabiot.

Chasseur de tête et partenariat à l'étranger

Mais comme la communication ne fait pas tout, la communauté de commune a aussi fait appel à un chasseur de tête. Et pour multiplier ses chances, elle a aussi choisi de suivre le modèle d'autres communes du département et de proposer deux postes salariés.

La CDC Pays-Fort-Sancerrois Val de Loire veut également miser sur la jeune génération. Un partenariat devrait être signé avec une faculté de médecine en Roumanie: "On veut proposer des stages, tous les ans, aux étudiants Français : ils viennent pendant trois semaines, et s'ils sont intéressés, on signe un contrat qui les engage à s'installer quelques années dans notre territoire, en contrepartie de quoi nous finançons une partie de leurs études". Laurent Pabiot s'y est d'ailleurs rendu en décembre dernier, avec un médecin de la maison médicale. Huit étudiants pourraient être accueillis en stage chaque année.

150.000 euros d'investissement

Quelques candidats ont déjà été reçus, ont visité le territoire, l'hôpital et la maison de santé*. "Notre objectif réaliste et à court terme, ça serait d'avoir deux ou trois nouveaux médecins d'ici 2-3 ans, pour anticiper les départs à la retraite, et aider nos professionnels déjà débordés"*, explique Laurent Pabiot.

Mais ces stratégies ont évidemment un coût pour la communauté de commune du Pays-Fort-Sancerrois Val de Loire : 35.000 euros ont déjà été dépensés, et le budget total sur les années à venir est établi à 150.000 euros. Une grosse somme pour l'intercommunalité, mais nécessaire. "On n'a pas le choix !" déplore le président. "Normalement, ce n'est pas notre compétence, mais si on ne s'en occupe pas, qui va le faire ? Personne."