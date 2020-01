Le personnel de l'hôpital de Falaise lance un SOS dans une vidéo choc

Falaise, France

La vidéo commence par un gros plan sur un infirmier allongé au sol dans une housse mortuaire. "Si vous ne faîtes rien, voici la place qui m'attendra." Un agent du SMUR referme le sac puis la caméra prend de la hauteur et c'est un SOS géant qui se dessine, composé de membres du personnel de l'hôpital de Falaise, des médecins, des manipulateurs radios, des brancardiers, tous enveloppés dans des housses mortuaires.

"La situation actuelle, tout le monde la connait, explique Cédric, l'infirmier que l'on entend dans la vidéo, elle devient de plus en plus compliquée. On a de moins en moins de moyens et de plus en plus d'affluence aux urgences. Donc il est important pour moi de faire passer ce message pour que l'on se mobilise tous ensemble pour améliorer les conditions de travail et les prises en charge des patients dans les hôpitaux en France."

Le clip choc est très partagé sur les réseaux sociaux. Une satisfaction pour Guillaume, un des réalisateurs. "On s'est rendu compte que la vidéo avait un impact assez fort au-delà de notre hôpital de proximité, raconte cet infirmier aux urgences de Falaise depuis 11 ans. C'est vraiment une bouteille jetée à la mer et on espère qu'elle arrivera dans les hautes instances et qu'éventuellement les gens puissent regarder d'une autre façon ce avec quoi on travaille."

À la fin de la vidéo, le personnel invite les citoyens à signer une pétition intitulée "Sauvons l'hôpital de Falaise". Elle recueillait mardi 14 janvier plus de 3500 signatures.