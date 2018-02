Le mouvement de grève a commencé dès ce lundi, à l'entrée de l'hôpital situé au nord-ouest de Montpellier, dans l'Hérault. Une quarantaine d'aide-soignants et infirmiers ont stoppé le travail pendant une heure pour protester contre la réorganisation du temps de travail proposée par la direction.

Lodève, France

L'hôpital de Lodève doit faire des économies. La direction réfléchit en ce moment à réorganiser le temps de travail du personnel. "Nous devrions bientôt travailler une heure de moins par jour", explique Lucie Bel, secrétaire CGT.

Les quelques 200 aide-soignants et infirmiers concernés devront donc réaliser les mêmes tâches, mais en moins de temps. "Ça veut dire qu'on ne pourra peut-être pas laver les patients plus d'une fois par semaine, on court tout le temps pour les soins."

"Je travaille à l'EHPAD avec les personnes âgées, raconte Noémie. On fait tout, les tâches ménagères, la nourriture, l'écoute. On doit s'adapter à leur pathologie, ça demande de la patience et du temps."

"On sait qu'il y aura autant de charge de travail." - Noémie, qui travaille auprès des personnes âgées Copier

Travailler moins chaque jour, c'est aussi travailler davantage dans l'année. "Il faudra compenser, reconnaît Laurie. Moi, ça me fera 22 jours de plus dans l'année. Et avec deux enfants en bas âge, c'est compliqué."

Certains aussi sont dégoûtés par les conditions de travail. C'est le cas de Jonathan, jeune infirmier. "Si on me demandait aujourd'hui de choisir mon métier, je ne choisirais pas celui d'infirmier."

"On nous dégoûte de notre métier." - Jonathan, infirmier

La "grève" illimitée se poursuit ce mardi et les prochains jours. Le personnel continue de travailler pour assurer les soins mais certains feront le pied de grue devant l'hôpital.

Une pétition circule également à Lodève et dans les environs, à l'initiative des employés.

La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions.