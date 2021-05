Le personnel de la clinique psychiatrique Ronsard à Chambray-lès-Tours se dit à bout

Ce jeudi, c'est tout le secteur psychiatrique, public comme privé qui se mobilise devant l'hôtel de ville de Tours à 13h30. Un rassemblement pour réclamer plus de moyens humains alors que notre territoire ferait partie des moins bien lotis en France.

A Chambray-lès-Tours, la situation est particulièrement difficile à la clinique Ronsard. Avec seulement 11 CDI dans l'équipe soignante pour une centaine de patients en hospitalisation complète. " Nous souffrons d'un manque de personnel récurrent", témoigne Stéphanie Julienne, infirmière psychiatrique à la clinique et porte-parole du mouvement de grogne. " Je suis là depuis octobre et je n'ai jamais vu un seul jour avec une équipe complète". La situation et le mouvement de grogne est partagée et soutenue par les cinq médecins de la clinique.

"Des conséquences dramatiques pour nos patients"

" Ce sont des patients qui sont fragiles.", poursuit Stéphanie Julienne. "On est sur des dépressions, des burn-out, de la schizophrénie, de la bipolarité. Ce sont des gens fragiles mais ils restent isolés, car on ne peut pas leur proposer des activités, des entretiens alors qu'ils sont en demande. Et on en souffre".

C'est compliqué de croiser un patient en larmes et qui a besoin de discuter avec nous et qu'on lui répond, non je suis vraiment désolé, je ne peux pas, je dois aller distribuer des médicaments..", Stéphanie Julienne, infirmière à la clinique Ronsard

La situation est telle que l'équipe médicale demande à ne plus recevoir de nouveaux patients, faute de pouvoir les prendre en charge correctement.

" Dans cette clinique, _la priorité, ce n'est pas le patient, mais sa mutuelle et l'argent pour les actionnaires_. Un responsable d'unité de soins a même démissionner car les consignes allaient contre ses valeurs. On lui demandait de trier les patients non pas selon leurs pathologies, mais selon leurs mutuelles qui vont payer jusqu'au bout".

En grève depuis le 7 mai

Le personnel gréviste demande des embauches et une augmentation de salaires. Pour l'instant, les primes promises par la direction ne sont pas satisfaisantes selon les grévistes. Et les recrutements d'intérimaires soulagent les équipes mais ne dureront pas, selon eux. " La direction ne nous répond qu'avec du mépris", conclue Stéphanie Julienne qui menace l'établissement d'une démission collective.

Une nouvelle réunion de négociation est prévue ce jeudi après-midi. La direction promet de faire de nouvelles propositions pour obtenir une fin de conflit. Tout en précisant qu'en psychiatrie, il est très difficile de recruter faute de personnel qualifié disponible.