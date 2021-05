Le personnel de réanimation de l’hôpital de Béziers mobilisé pour une reconnaissance de leur spécialité

À Béziers, comme partout en France, les personnels du service de réanimation de l’hôpital étaient appelés à manifester ce mardi pour que soit enfin reconnue leur spécificité. "Dans le Biterrois comme ailleurs, le métier, passionnant mais épuisant n'attire plus car non valorisé."

Une cinquantaine d’infirmières et aides-soignants de l’hôpital de Béziers (Hérault) s'est rassemblée ce mardi en fin de matinée, d'abord devant leur établissement avant de se déplacer dans l’après-midi à Montpellier devant l'Agence Régionale de Santé afin de retrouver d'autres professionnels de santé. Une mobilisation nationale à l'appel de plusieurs syndicats notamment la CGT, et la Coordination Nationale Infirmière (CNI) afin de réclamer une reconnaissance et une revalorisation de la spécialité. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière le service de réanimation, sa spécificité, sa technicité, mais aussi les difficultés qui lui sont inhérentes.

À Béziers, comme partout en France, le service est en sous-effectif. Le ratio au niveau national est de deux personnels soignants pour deux patients en réanimation. À en croire les manifestants, Béziers n'est pas l'établissement le plus mal loti, mais ce manque de personnel (encore plus marquant depuis la pandémie il y a plus d'un an) impacte forcément les conditions de travail.

"La crise a mis en exergue les difficultés que nous rencontrons depuis un an, mais qui sont sous-jacentes depuis des années" dixit Florence Guenot, infirmière en réanimation depuis 16 ans.

"Nous sommes motivés. On aime ce que l'on fait. Mais nous sommes fatigués. Un an de Covid-19 nous a épuisés. Nos lits sont pleins, tout le temps. On a beaucoup donné. C'est pour cette raison que cette reconnaissance est essentielle."

Quitter le service pour faire autre chose, Florence Guénot y pense elle aussi, si cette reconnaissance n'est pas prise en compte.

"Être soignant en réanimation, cela ne s'improvise pas" dit le syndicat CNI. "Il faut entre six mois et un an pour apprivoiser maîtriser la technicité de l'exercice." Les syndicats demandent la reconnaissance de l'expertise infirmière par une formation diplômante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la revalorisation salariale en lien avec les compétences adaptées aux compétences spécifiques des soignants de réanimation.

''Le quotidien est compliqué mais on s'en sort, car nous sommes solidaires'' dit de son côté Nathalie Céna, infirmière en réanimation depuis huit ans. "Il y a pire ailleurs, c'est certain, mais ce manque de personnel est épuisant. On s'en sort, car nous sommes solidaires les uns, les autres. C'est notre force. Mais ce sous-effectif se traduit par davantage d'accidents du travail et d'arrêts maladie."

Mobilisation service réanimation, hôpital de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"La règle, c'est un binôme infirmier, aide-soignant pour deux patients. Nous sommes en dessous de ce ratio à Béziers. Là, nous sommes une infirmière pour trois et une aide-soignante pour quatre."

"Je suis sereine. Je suis sûre que l'on va nous écouter cette fois-ci. Car on s'est rendu compte qu'on était indispensable au bon fonctionnement du service" rajoute Michelle Simonin, infirmière en réanimation depuis 26 ans. "Notre quotidien est lourd. La Covid-19 est une prise en charge particulière."

Le personnel de réanimation de l’hôpital de Béziers dit avoir reçu le soutien de la direction. Une délégation a été reçue ce lundi. "Nous avons été été écoutée et entendue" dit Florence Guénot.

"Nous sommes tombés d'accord, dit Florence, sur la création d'un pôle de remplacement dédié aux soins critiques notamment en réanimation. Cela semble, pour eux comme pour nous indispensables.

''On souhaiterait que ce soit du personnel formé aux soins critiques pour pallier au manque de personnel pendant la crise sanitaire, mais aussi, en congé annuel remplacer les arrêts maladie. Aujourd'hui, on travaille uniquement sur de l’auto-remplacement. Il va falloir trouver une autre organisation."

En janvier 2021, les salariés de l’hôpital de Béziers avaient déjà manifesté en présence d'usagers pour dénoncer le manque de moyens dans les hôpitaux et pointer du doigt un absentéisme de plus en plus criant, ayant un impact considérable sur le fonctionnement des services à tous les étages.

Mobilisation service réanimation, hôpital de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher