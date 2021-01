Le personnel de santé dans la rue à Béziers pour crier son épuisement

Les usagers et les salariés de l’hôpital de Béziers manifestent ce jeudi devant l'établissement avec le personnel des Epadh, de l'action social et les aides à domicile. Épuisement, manque de moyens, des délais d'attente aux urgences bien trop longs. Les revendications ne manquent pas.

Les salariés de l'hôpital de Béziers sont appelés à manifester ce jeudi 21 janvier devant cet établissement employant plus d'un millier de professionnels. Un appel national a été lancé ce jour-là par plusieurs syndicats notamment la CGT. Des usagers sont attendus devant les grilles de 12 à 14 heures. Les revendications, nombreuses sont liées ou pas à la crise sanitaire.

Épuisement du personnel, manque de moyens

Les personnels de santé, hospitalier, des EPADH, de l’action sociale et de l’aide à domicile sont épuisés précise la CGT dans un communiqué et en colère suite au Covid-19. "Il y a un manque de manque de moyens humains et financiers."

"Les usagers sont excédés par les délais et attente aux urgences, l’éloignement et le manque de structures."

La mise en place du forfait patient urgence à 18 euros fait aussi partie des revendications. "Ce forfait démontre que le gouvernement méprise les revendications tant des personnels que des usagers."

Un rassemblement similaire avait déjà été organisé en juin dernier. "Rien n'a changé depuis" rajoute le représentant local de la santé à Béziers.