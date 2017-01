Le personnel découvre le nouvel hôpital Nord-Franche-Comté

Près de 5.000 personnes sont attendues tout le week-end pour venir visiter le nouvel hôpital, situé à Trévenans. Les membres du personnel des hôpitaux de Belfort et Montbéliard, accompagnés de leur famille, ont pu se projeter dans leur nouveau lieu de travail.

Ils avaient déjà visité le service dans lequel ils seront amenés à travailler : le futur personnel de l'hôpital Nord-Franche-Comté a pu découvrir ce qui deviendra dans quelques semaines leur nouvel environnement de travail. Une visite d'une heure dans cette "ville dans la ville" de près de 42 000 mètres carrés : un immense bâtiment neuf, avec quelques matériaux de pointe déjà installés, mais aussi encore beaucoup de salles vides. Pour l'instant, seuls les services administratifs et de médecine nucléaire sont installés, les autres services arrivent petit à petit.

"C'est immense ! Ça donne une impression de volume écrasante, mais c'est beau !" — Bernadette, infirmière de jour à l'hôpital de Belfort

Les membres du personnel ont été, pour la plupart, agréablement surpris par cet immense bâtiment, à l'image de Bernadette et Florence, infirmières de jour à l'hôpital de Belfort : "C'est un volume dont on n'a pas l'habitude, mais on s'y habituera. Il faut dire aussi que pour le moment, il n'y a pas de sièges à l'entrée pour les patients, et tout le mobilier n'a pas encore été installé, c'est peut-être ça qui donne aussi cette impression écrasante de grandeur". Véronique, infirmière du sommeil à Belfort, est en admiration dans le hall d'entrée : 'C'est très agréable de voir toute cette lumière quand on arrive. C'est chaleureux, et ça donne d'emblée une très bonne impression".

"Les chambres sont belles mais un peu petites, c'est dommage" — Aurélie, infirmière à Belfort

Exemple d'une chambre simple en réanimation © Radio France - Rebecca Gil

Au deuxième étage, le service de soins, de réanimation, et de radiologie sont déjà fournis en matériel, ainsi que les chambres, qui sont désormais équipées de placards sécurisés, avec code secret pour les patients, douches à l'italienne avec barres d'appui... 144 chambres sont également équipées de rail à moteur avec une nacelle qui permet de lever les malades avec une ergonomie et plus d'aisance pour le soignant. "C'est beau, mais ça ne va pas forcément être pratique", s'inquiète David, infirmier. "La chambre est un peu petite, c'est dommage, on s'attendait justement à avoir des chambres plus grandes que celles que l'on a déjà", ajoute sa compagne Aurélie, infirmière elle aussi. "Si l'on veut installer le patient sur son fauteuil — la chambre est prévue pour les personnes à mobilité réduite — devant le lavabo, on est coincé par les toilettes juste à côté, c'est un peu juste...", déplore-t-elle. Même son de cloche pour Véronique : "C'est petit pour une chambre double, surtout pour des personnes handicapées, le personnel va avoir du mal à déambuler dans la chambre".

Le service réanimation doté des dernières technologies de pointe © Radio France - Rebecca Gil

Enfin, la visite se termine par la crèche, dans un bâtiment neuf de 1.000 m² situé en hauteur, auquel on accède en sortant de l'hôpital en montant une longue pente. "C'est très beau, et très fonctionnel. Seul bémol : l'accès. Pour une maman qui allaite, et qui ne veut faire qu'un saut à la crèche, il manque une rampe d'accès couverte, entre la crèche et l'hôpital", explique Marie-Pierre, future infirmière en réanimation. La crèche accueillera 110 enfants dès le 20 mars prochain.

La crèche accueillera 110 enfants © Radio France - Rebecca Gil

Une certaine appréhension chez le personnel

Même si la plupart du personnel est consciente de la chance que représente un tel déménagement dans une carrière, cela n'empêche pas de susciter certaines craintes chez certains. "En additionnant les deux équipes de Belfort et Montbéliard, on va augmenter notre capacité, il va falloir apprendre à travailler ensemble, à s'organiser. Il ne s'agit pas que d'un déménagement de mobilier, de meubles, ou de matériel, insiste Bernadette. Il y a tout à reconstruire, à réapprendre : les numéros de téléphone, les emplacements... On repart de zéro !" Sa collègue Florence ajoute : "Quand on a déjà travaillé un certain temps dans des locaux où tout était rodé, c'est difficile de réapprendre. Cela va changer aussi nos horaires, nos modes d'organisation à l'extérieur de l'hôpital... On voudrait être déjà dans deux mois !"

"Il y a tout à reconstruire, à réapprendre" — Bernadette, infirmière de jour à l'hôpital de jour de Belfort

"Il faut passer un cap, et se réadapter !" — Jennifer, infirmière à Belfort

Pour d'autres, la perspective du déménagement est plutôt stimulante : "L'architecture est agréable, ça donne envie de se projeter. Dans une carrière professionnelle, participer à un déménagement d'hôpital, c'est assez grandiose. Je suis contente que tout se soit bien passé, même si ce n'est pas encore terminé. Il faut passer un cap !" s'exclame Jennifer. Ceux qui appréhendent le plus sont ceux qui changent de service : c'est le cas de Marie-Pierre, auparavant infirmière en oncologie, future membre du service réanimation. "C'est sûr que c'est une perspective assez stressante, mais je le vis bien. J'ai hâte de travailler dans ce nouvel environnement, et d'apprendre à utiliser les nouveaux appareils, c'est stimulant", nous dit-elle.

En attendant, les consultations externes commenceront dès le 18 janvier. Les patients hospitalisés seront installés début février avec l'aide des pompiers. L'hôpital sera entièrement opérationnel à la fin du mois de mars.