Le personnel des EHPAD (Etablissements Hospitaliers pour Personnes Âgées Dépendantes) de nouveau dans la rue aujourd'hui jeudi pour réclamer plus de moyens et dénoncer les conditions de travail difficiles.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Grève de nouveau ce jeudi dans les EHPAD en France, après le succès du mouvement du 30 janvier dernier, les syndicats remettent ça. Le personnel sera dans la rue pour réclamer plus de moyens et dénoncer les conditions de travail difficiles. Hier un rapport a été remis à la ministre de la Santé Agnès Buzyn, concernant justement l'état des EHPAD en France. A Cherbourg contrairement à la première fois les syndicats partiront divisés. Un rassemblement de la CGT est prévu devant la mairie à 10H30. FO de son côté incitera à débrayer une heure à 11H30 à Valognes et une heure à l'EHPAD d'Octeville à 14H30. Des actions sont aussi prévu par la CFDT et des rassemblements sur Saint-Lô.

Dans la Manche il y a 80 EHPAD soit 5 000 résidents.

A noter que ce jeudi aussi les retraités sont appelés à se mobiliser contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Et c'est également aujourd'hui que plusieurs syndicats de cheminots ont prévu de se retrouver pour décider ou non d'appeler à une grève nationale reconductible