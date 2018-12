Le personnel des hôpitaux de Marseille accumule comme les policiers les heures supplémentaires non payées

Le gouvernement s'engage à payer aux policiers les heures supplémentaires accumulées. Mais d'autres fonctionnaires réclament la même mesure. A Marseille, les infirmières ont jusqu'à 500 heures supplémentaires non payées.

Marseille, France

C'est l'une des principales revendications des syndicats de policiers : le paiement des heures supplémentaires. Selon un rapport sénatorial publié en juin 2018, "le stock d'heures supplémentaires non récupérées par les personnels de la police nationale et non indemnisées s'élevait, à la fin 2017, à 21,82 millions d'heures, niveau jamais atteint à ce jour". Le gouvernement semble avoir entendu la demande des forces de l'ordre. Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur a affirmé ce mardi que ces heures seraient payées. "Ce paiement sera effectif selon un calendrier que nous allons définir, précise Laurent Nunez. C'est ce dont nous discutons avec les organisations syndicales".

Jusqu'à 500 heures supplémentaires non payées pour des agents des hôpitaux de Marseille

D'autres professions réclament aussi le paiement des heures supplémentaires. A Marseille, le personnel des hôpitaux accumule ce temps de travail non rémunéré. "On se retrouve avec des agents qui ont entre 300 et 500 heures sur des compteurs qui ne servent pas à grand chose, explique Audrey Jolibois, secrétaire générale de Force Ouvrière aux Hôpitaux de Marseille. Elles ne peuvent ni être payées, ni être récupérées". La direction n'a pas confirmé ces chiffres.