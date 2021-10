Le personnel des urgences de l'hôpital de Laval appelé à la grève illimitée

Selon la CGT, qui soutient le mouvement des grèves du personnel des urgences de l'hôpital de Laval, 70% des postes, au sein de ce service crucial pour la prise en charge des patients, ne sont pas pourvus, "une pénurie inédite et gravissime dénoncée depuis longtemps par les responsables, ce qui entraine une réorganisation sauvage des conditions d’accueil des usagers" lit-on dans un communiqué de l'organisation syndicale.

Une telle situation risque d'avoir des conséquences pour tous les malades ou blessés du département et sur leur santé poursuit la CGT, "vous risquez d’être redirigés vers d’autres établissements distants (Nord-Mayenne, Château-Gontier) ou réorientés". Au-delà des urgences, c'est tout le fonctionnement de l'hôpital qui est remis en cause par de nombreux soignants et par le syndicat, "les conditions de travail sont devenues insupportables, fermetures de lits et de services entiers, sous-effectif chronique, surcharge de travail". Ils réclament donc des élus des moyens humains pour faire faire aux besoins. La CGT souhaite que d'autres personnels d'autres services de l'hôpital rejoignent rapidement le mouvement des urgentistes, "une grève illimitée et reconductible".