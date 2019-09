Le personnel des urgences de Mont-de-Marsan est "asphyxié"

Mont-de-Marsan, France

"l'Etat nous asphyxie", c'était le mot d'ordre du collectif inter-urgences à Mont-de-Marsan. Une quarantaine de membres du personnel soignant a manifesté devant les urgences de l'hôpital Layné. Ils ne comprennent pas les mesures annoncées par Agnès Buzyn, la ministre de la santé.

Dans ce plan à 750 millions d'euros sur trois ans, il y aura un nouveau "service d'accès aux soins" pour réguler les appels aux secours, des "admissions directes" sans passage aux urgences pour les personnes âgées et une meilleure "gestion des lits" disponibles dans les hôpitaux.

Les grévistes, eux, demandent toujours du personnel supplémentaire et des ouvertures de "lits" pour les patients mais "il n'y a rien de tout ça dans les propositions de la ministre" déplore Grégory, infirmier à l'hôpital de Mont-de-Marsan.

Les patients se demandent à quoi joue le gouvernement

Sandrine aperçoit, depuis la salle d'attente, les soignants grévistes manifestaient devant le service des urgences de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. Elle ne comprend pas ce que fait le gouvernement : "On se demande si il comprend vraiment. Il faut vraiment que le gouvernement écoute les gens qui sont au plus près des patients et qui savent exactement ce dont ils ont besoin".

Tout ça, parfois, au détriment du patient, Valérie a accompagné son père, lundi soir, il a eu un souci de santé et il a dû attendre 7 heures avant d'avoir des soins à l'hôpital montois. Sa fille, Valérie "était en colère mais pas contre le personnel soignant", elle constate autour d'elle : "que le personnel essaye de soigner au mieux mais on sent une tension".