Le personnel du CHU de Caen lance un SOS lumineux

Caen, France

Le personnel du CHU de Caen s'est coordonné vendredi 29 novembre pour allumer et éteindre certaines fenêtres de la tour de 23 étages de l'hôpital et ainsi former un SOS lumineux à la tombée de la nuit.

Plusieurs mois de mobilisation

Les médecins du CHU avaient eux aussi lancé un SOS le 14 novembre. Après des grèves aux urgences et dans différents services, ce sont les manipulateurs radio qui se sont mobilisés jeudi. Une nouvelle action est prévue ce samedi sur le marché de Noël de Caen à 15h.